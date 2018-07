Margarita de 5 años sobre el Griselda Siciliani reflejó la charla que tuvo con su hijade 5 años sobre el aborto legal





Adrián Suar. La actriz que se volcó públicamente a favor del tratamiento de la ley, además, contó que participó de las marchas junto a su hija, fruto de su amor con

Embed Entonces... Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 3 May, 2018 a las 9:06 PDT



En diálogo con revista Gente, la actriz sorprendió contando que se sentó a hablar del tema con Margarita.

Embed Mujeres pariendo una ley #abortoLegal Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 14 Jun, 2018 a las 7:15 PDT





"Ella fue conmigo a la marcha y lo tiene internalizado. Los chicos tienen mucho más naturalmente incorporada la libertad. Yo le dije 'vamos a pedir que las mujeres seamos más libres', y no tuvo ninguna duda", dijo Griselda.





Y agregó: "No hay que explicarles nada. Le cuento hasta donde ella me pregunta, pero siento que es de otra generación. Lo piden los jóvenes y los chicos de los colegios secundarios, y sabemos que va a pasar. Lo que estamos pidiendo es que pase ya, para que no muera ninguna mujer más por aborto clandestino".





Embed Anoche festival verde.... #SenadoresQueSeaLey Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 28 Jun, 2018 a las 6:17 PDT