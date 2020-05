Nuevos modos: Griselda Siciliani confesó si alguna vez tuvo sexo virtual

Jorgelina Aruzzi y Griselda Siciliani formaron una linda amistad tras compartir el elenco de la ficción "Educando a Nina", Telefe, en 2016.

En las últimas horas, la ex de Adrián Suar se prendió a una charla vía Instagram con Jorgelina.

La actriz participó de un divertido ida y vuelta su colega, quien la entrevistó en el papel de un personaje.

En la misma, Griselda se animó a dar algunos detalles de su intimidad sexual. "¿Vos tenés sexo virtual?", le preguntó "Jackie" a su amiga.

A lo que Siciliani contestó: "No he tenido. Alguna vez, una cosa, pero no ahora en la cuarentena porque no tengo con quién".

Aruzzi bajo su personaje quiso indagar más: "¿Pero has mandado fotos livianita de ropa?".

Y sin dar demasiados detalles, la madre de Margarita contestó: "Si, he mandado en alguna oportunidad… Alguna vez confiás en al persona a la que se la estás mandando".