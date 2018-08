Griselda Sánchez: "Mi embarazo fue muy inspirador, Ginna ya tiene su papel en la película"

"La verdad que hacemos un buen equipo con la bebé y el laburo. Estamos los dos en la pre producción de una película. Se está dando todo como nunca jamás lo pensé ni lo planeamos, de todo lo bien que estamos recibiendo todo. Estamos con mucho trabajo y súper contentos".

Y agregó: "Meme, mi hija de 16, está chocha. Antes del colegio y de irse a dormir viene a dormir y le da un beso. Las hermanas, Abril y Camila, de 24 y 25 años, también están súper felices. El embarazo fue espléndido, trabajé hasta el último día y fue muy inspirador porque tuve una idea y me puse a escribir un guión para una película. José (Cicala), mipareja, me incentivó un montón y me lo puse a escribir y en noviembre lo vamos a filmar y es increíble todo. Ginna ya tiene su papel en la peli".





Embed Ginna ....una imagen #baby #love #amor #hija @josecicala @daria.cs @abrilcicala @griselda.sanchez #josecicala #griseldasanchez #disneylandparis Una publicación compartida por Griselda Sanchez (@griselda.sanchez) el 6 de Ago de 2018 a las 6:08 PDT

"Se llama Ginna por Gina Lollobrigida, una actriz italiana, y Amelia por una bisabuela mía y el significado de Amelia es trabajadora y es un don muy importante para mí para un hijo, que le guste el trabajo", finalizó emocionada. finalizó emocionada.

Embed Una publicación compartida por Griselda Sanchez (@griselda.sanchez) el 2 de Jul de 2018 a las 3:12 PDT



La exse convirtió en madre por segunda vez hace casi dos semanas con el nacimiento dese contactó en exclusiva con la actriz quien expresó su felicidad en este momento especial de su vida.comentó