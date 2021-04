Greta Rodríguez ante el video dolarizado de famosos: "¿Cómo no voy a cobrar para trabajar?"

En épocas de vacas flacas en la Argentina, con la marcada crisis económica y donde los dólares no abundan, los famosos se las rebuscan para hacer caja de cualquier manera.

A través de la aplicación, distintos artistas, deportistas y periodistas envían saludos mediante breves videos a los usuarios de la misma que se lo requieran. Eso sí, es a cambio de la "módica" suma que varia entre los 5 y los 150 dólares.

En el video que se hizo viral en las redes aparecen los nombres de Romina Malaspina, Roxy Vázquez, Rolando "El Flaco" Schiavi, Osvaldo Laport, Greta Rodríguez, Fredy Villarreal y Tamara Bella, entre otros.

En el perfil del ex defensor de Boca, por ejemplo, la página detalla que él "dona de sus ingresos al Hospital de Lincoln", localidad bonaerense donde es oriundo.

"Puedo saludarte desde cualquier parte del mundo y puede ser personalizado, pero hay que entrar en la aplicación", explica Villarreal en su breve presentación en el sitio.

LEER MÁS: Polémica por los famosos que venden saludos en dólares desde un sitio web

PrimiciasYa.com se contactó con Greta Rodríguez, quien aparece en el video que se viralizó y explicó al respecto: "No entiendo por qué se armó una polémica, me parece hasta ridículo. No es un saludo, es un video comercial. Que después se haya agregado lo del saludo en la aplicación es otro tema".

Y siguió: "A mí lo que me interesa es cobrar videos comerciales porque obviamente un comercial no lo hace gratis nadie. Me parece que hay que interiorizarse un poco antes de cuestionar o criticar".

"Si hay personas que quieren cobrarlo es un trabajo, no veo en dónde está lo que están haciendo mal. En mi caso particular yo estoy en la aplicación por el tema de los videos comerciales, lo haga con esta aplicación o cualquier agencia lo voy a cobrar porque es un trabajo, es lo más lógico. No le veo lo polémico o lo discutible. Yo para trabajar cobro, vos para trabajar cobras. ¿Cómo no voy a cobrar para trabajar?", fundamentó la periodista.

Y cerró: "Obviamente que voy a cobrar un video comercial, gratis no creo que lo haga nadie. Y la moneda está en dólares porque la plataforma es del exterior. Hace muy poquito me sumé, hace una semana, cuando me convocaron para sumarme. Yo me sumé por el tema de los videos comercial, eso quiero aclarar, después si algún famoso que está ahí dice que sí a un saludo tampoco lo cuestiono".

LEER MÁS: Así fue el baby shower de la hija de Pampita, embarazada de 6 meses: fotos y video