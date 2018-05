El sábado a la tarde, Real Madrid volvió a salir campeón de la Champions League, al derrotar 3 a 1 al Liverpool inglés. El elenco español se consagró tricampeón.





Grego Rossello, uno de los comediantes más seguidos en Instagram, que fue muy criticado por parte de algunos seguidores por asistir a cubrir la cita futbolística. Quien estuvo allí cubriendo el gran partido fue, uno de los comediantes más seguidos en, que fue muy criticado por parte de algunos seguidores por asistir a cubrir la cita futbolística.









"Fue una experiencia increíble estar ahí. Hablé con Sergio Ramos, con Benzema y le regalé una bandera de Costa Rica a Keylor Navas. Por último, me acerqué a Cristiano Ronaldo a ver si podíamos sacar un testimonio o una foto. Vino hacía mí porque buscó a un familiar o amigo", agregó. ", agregó.

Embed Una publicación compartida de Gregorio Rossello (@gregorossello) el 26 May, 2018 a las 3:01 PDT

Lo que pasó con CR7: "Me puso un codazo y lo divertido es que nunca sentí algo tan duro. Volé. No sabía si era un codazo de él. Mi productor estaba con una segunda cámara y me tomó las imágenes. El video es divertido".

Embed

Rossello contó que está orgulloso: "Fui como único argentino, representando a toda Sudamérica. Fue un gusto conocer a Dua Lipa, le regalé dulce de leche. Con respecto a las críticas, cuando uno lee cosas en Twitter, molesta pero hay que darle más importancia a la gente linda que tiró buena onda".





Para cerrar, remarcó: "Tuve la posibilidad de estar en los entrenamientos. Fue una cobertura bastante completa. No fui como periodista deportivo, sino como humorista y generador de contenido para redes sociales. Mis seguidores quedaron contentos y eso es lo que importa al final del día".

, reveló Grego en diálogo con este medio.