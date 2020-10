Graves acusaciones contra Martín Cirio, "La Farona", por pedofilia

Luego de las repercusiones del fuerte cruce entre El Dipy y Martín Cirio, donde el cantante de cumbia acusó a al influencer de pedófilo, varios usuarios de Twitter recordaron el pasado de La Faraona como profesor de inglés, sacando a la luz polémicos tuits escritos por Cirio al respecto de aquella etapa de su vida.

"¿Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se garch... a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos", escribió La Faraona en sus redes.

Incluso continuó el tema en sus historias de Instagram y allí disparó: "Me gusta que se le saque la careta a esta gente doble moral como El Dipy. (...) Mostré los pelos de la ch... pero por lo menos no me co.. a pibas de 15 años".

Luego, llegó el momento del contraataque y el cantante lo aniquiló: "Hola cara de verg... El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían".

A su vez compartió un fuerte hilo en Twitter para recordar distintas escandalosas y repudiables frases del instagramer. "¿Vos sos el mismo que me tirás a mí con algo que no es de mi autoría pero no le decís nada a Yanina Latorre porque es tu amiguita?", indagó El Dipy.

Y continuó: "¿O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? ¿Vos sos la misma persona que sale fumando porro en las redes y decís que la gente de las provincias son todos pobres y te da asco? ¿Vos sos el mismo que no decís nada cuando Annuel canta 'me pide leche'?".

Tras graves reproches del artista popular, finalizó el tema al adjuntar capturas del instagramer donde hace referencia a menores y expresó: "Cuida esa cola que hace mucho ruido... Lavala bien. Chau PEDÓFILO. Cierro hilo".

Ahora, fue un abogado quien se puso a disposición para recolectar testimonios y pruebas contra el influencer. "Me pongo a disposición con patrocinio gratuito a particulares y organizaciones que decidan denunciar a "La Faraona" Martín Cirio por sus mensajes de corte pedófilo. #MartinCirioPedofilo", señaló Alejandro Sarubbi Benítez.

