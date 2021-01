Grave denuncia de Thalía y su hermana: su abuela fue maltratada en el geriátrico

Eva Mange, la abuela de Thalía, cumplió 103 años y sus nietas quisieron hacer una pequeña celebración con ella. Pero, cuando llegaron al geriátrico, se encontraron con una tremenda situación: tenía todo el cuerpo lastimado con escaras.

“Lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa, ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables. Por ahora, no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, manifestó angustiada la cantante mexicana a través de su cuenta de Instagram.

LEER MÁS El picante tuit de Jorge Rial por el triunfo de Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity": "No la..."

Por su parte, Laura Zapata, la hermana de la artista, quien también es actriz, detalló: “Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables. De repente piensas que un lugar donde hay personas con las que pueda interactuar es saludable, pero nos hemos dado cuenta que si hay gente mala que te toca, te desgracia la vida”.

“Es inhumano que una sociedad no cuide y proteja a sus viejos. Mañana le practican una limpieza. Hoy le hicieron una curación de animal. ¿A sus 103 años? No lo entiendo”, remarcó preocupada.

Las hermanas indicaron que comenzarán acciones legales contra el geriátrico y que no pararán hasta que la Justicia actúe.

LEER MÁS La confesión de Gladys "La Bomba" Tucumana: "Estoy enamorada de Tinelli, tuve muchos sueños con él"