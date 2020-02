Grave denuncia contra Daniela Lopilato: su ex la acusa de no dejarlo ver a su hijo

El ex marido de la hermana de Luisana y Dario Lopilato asegura que no lo dejan ver ni hablar con Benicio, el hijo que tuvieron juntos.

Gastón Quieto realizó una fuerte denuncia contra su ex Daniela Lopilato, la hermana de Luisana y Dario. El hombre acusa a la nutricionista de no dejarlo ver al hijo que tuvieron en común, Benicio.

El es mago e ilusionista y trabaja la mayoría del tiempo en cruceros, por lo que no pasa mucho tiempo en el país. "En los últimos dos meses solo lo vi tres meses. Nuestra separación fue complicada. Estuvimos juntos sientes años. Siempre tuve problemas para comunicarme con ella y hoy se me complica con Beni”, contó Gastón en “LAM”, EL Trece.

"Hice una denuncia (formal) y no me gusta hablar de esto. A raíz de la denuncia logramos tener un pacto, que no se estaría cumpliendo. Me corta el teléfono, no me deja hablar con él", contó.

Karina Iavícoli le consultó sobre un información que le pasaron que indicaba que el pequeño no quiere verlo tras haber vivido cierta "incomodidad" y por haber visto cosas indebidas en su casa, pero Gastón lo negó, aseguró que nunca intervino la Justicia y dijo que tampoco le realizaron una La cámara Gesell.

Lo que contaron en el programa es que Daniela tiene miedo de darle a su hijo y que el padre se lo lleve. Seguramente esto surge de la relación anterior que tuvo Quieto con una mujer con la que tuvo tres hijos, ella se hizo musulmana y se fue a vivir con los niños a Dubai, en una instancia lo acusaron de llevarse a los niños sin el debido permiso.

