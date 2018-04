Grave acusación contra Romano: "Me dijo que me iba a cortar el clítoris con un tramontina"

Las acusaciones por acoso están a la orden del día ya que son muchísimas las mujeres que decidieron comenzar a revelar las distintas situaciones por las que han pasado, ya sean famosas o no.

En este caso y, luego de una larga fila de personalidades del ambiente artístico que recibieron o realizaron las respectivas denuncias, Gerardo Romano acaba de ser expuesto ante la opinión pública tras las declaraciones realizadas este viernes por la actriz Mariana Prommel, en Confrontados.

"Él me maltrató cuando trabajamos juntos en Lobo, era mi primer trabajo en Pol-Ka. Durante una escena donde yo le llevaba el desayuno, entro con la bandeja y su personaje –que recién se había bañado- estaba en bata. Ahí él se abre la bata y me dice ´vení, poneme la bandeja acá´".

"Se señaló su parte viril, si es que la tiene, y yo me quedé paralizada. Le dije que era un maleducado, un irrespetuoso, un asco. Me fui del set y me senté a respirar", continuó Prommel. Y agregó: "Nunca se disculpó".

"Durante otra escena, me dice el dialogó de la escena seguido de un ´te voy a cortar el clítoris con un Tramontina´. Yo apoyé las manos de golpe y le dije ´yo te al voy a cortar con una tijerita china´. Y otra vez me volví a ir. No sé cómo definir su actitud", contó la actriz.

Romano, por su parte, se comunicó con el programa e intentó disculparse: "No quise mortificarla. Me sorprende que se haya confundido porque los actores cuando trabajamos la letra muchas veces improvisamos y decimos cosas que diría el personaje, por supuesto autorizadas. La improvisación forma parte de la actuación".

Mirá!