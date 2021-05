Grave acusación de una bailarina de Marcelo Tinelli contra El Tucu López: "Ejerció violencia psicológica en mí"

El jueves pasado, Melody Luz fue la primera eliminada de "La Academia 2021" en "ShowMatch" (El Trece).

Compañera de Cucho Parisi, sorprendió a todos al realizar fuertes declaraciones conta el Tucu López. Melody lo trató de violento durante su visita en "La previa de La Academia".

“El Tucu López ejerció violencia psicológica en mí. No quiero hablar de esto, pero me daba ganas de avisarle a Jimena Barón que salga de ahí”, contó Melody Luz.

“Estuve en Sex (la obra que compartió con Tucu) desde el principio en el 2019 y ahí surgió que estuvimos. Fue muy poco tiempo y la pasé mal. Cuando me enteré que estaba con Jimena me daban ganas de decirle ‘amor, salí de ahí’”, señaló.

“Lo mío fue hace mucho tiempo, hace 2 años. Pintó que era para noviazgo pero nunca lo llegó a ser. No quiero que se hable de mi por él, yo soy más que esa breve relación. Pero la pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica. Es grave lo que estoy diciendo pero soy sincera. Había manipulación y celos y otras cosas más que no voy a contar”, agregó.

“Mis compañeros de Sex eran testigos de esto. Creo que ellos me veían como la bolu… Todo estaba muy a la vista y cuando una está enganchada, hay cosas que te cuesta ver o dejas pasar. Yo soy una persona que, cuando me hacés mal, paso a ignorante completamente. Ahora no nos hablamos", indicó.

Por último, ante la consulta si también tuvo una historia de amor con Cachete Sierra, Melody dijo: “Sí, pero nunca llegamos a ser novios. El Tucu estaba celoso de eso, pero a Cachete lo quiero muchísimo. Él es una persona humilde y súper respetuoso”.

