Granata irónica: "Me muero que Pampita haga un análisis político de lo que tengo o no tengo que hacer"

Amalia Granata dio un móvil a disgusto para "Pampita online", NET TV. La electa diputada por la provincia de Santa Fe aseguró que se sintió usada: "Caí en la trampa de un programa que se dedica a chicanear a sus invitados para hacer una centésima de rating porque creo que llega al punto", dijo en "Pamela a la tarde", dio un móvil a disgusto para "", NET TV. La electa diputada por la provincia de Santa Fe aseguró que se sintió usada: "", dijo en "", América , tras el escándalo que se produjo en el medio cuando, en medio del debate por la legalización del aborto, ella dijo que se aburría.





Amalia,que militó por un partido que está en contra de la legalización, dijo: "Lo único que hicieron fue chicanearme con el tema de mi postura, la cual ya conocen. Todas las preguntas se las respondí con muchos fundamentos lo cual del otro lado carecían y eso es agotador. Está bueno debatir cuando del otro lado existen fundamentos y discutirlos". Hace unos días, Carolina Ardohain expresó su postura en cuanto al aborto. Con mucho razonamiento, la modelo explicó que ella -por su formación religiosa- no se practicaría uno pero entiende que es algo que sucede y que muchas mujeres pierden sus vidas por hacérselos clandestinamente.,que militó por un partido que está en contra de la legalización, dijo: "".





La nueva dirigente política se refirió al cruce que tuvo con la DJ Puli de María. Amalia aseguraba que "Adentro del cuerpo de la mujer hay un bebé, ir a abortar es un flagelo humano, es atentar contra una persona vulnerable. Ese es el mensaje que hay que darle a los jóvenes, no que adentro hay un conjunto de células que no siente nada. Por eso, ir a abortar es como ir a sacarte una muela, es el mensaje erróneo que me preocupa que se dio el año pasado", dijo la flamante diputada.





Sin embargo, la panelista y DJ aclaró: "Yo perdí cuatro bebés, tengo cuatro hijos y tuve que hacer in vitro así que sé un montón. Quiero decirte que, lamentablemente, cuando yo perdí esos bebés sí es un conjunto de células, que primero se divide en dos y después en cuatro. Y no sienten. A cada hijo que perdí yo le puse una cara, pero aún así vos no podés estar diciendo esa información. En las primeras semanas es un conjunto de células, no sienten".





Al escuchar esta respuesta, Amalia esbozo un "me aburrí" y Pampita se indignó: "Recién te oí que dijiste 'me aburrí'. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate, a donde nuestros representantes van a ir a ser escuchados y tratados con respeto. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con muchísimo respeto pero estaría bueno que sea mutuo".





Consultada por esto en el programa de Pamela David, Amalia volvió a contestarle: "Que Pampita no se preocupe por mi labor, hay 300 mil personas que confiaron en mí, por eso me dieron ese puesto y hoy soy diputada. Que se despreocupe de mi diplomacia, mi diálogo y de mi debate".





El ciclo de América también entrevistó a la modelo, que quiso bajarle los decibeles al problema: "Eso no fue un cruce sino al contrario: le dimos su espacio para que hable lo que ella piensa, tuvo la libertad de debatir tranquila. En los móviles hay malos entendidos, es difícil. No es lo mismo que estar en el piso", dijo y añadió "Le estábamos mandando buena onda", pero amalia negó esto.





Al escucharla, Amalia respondió con ironía: "Es Pampita o Durán Barba, no sabemos quién estaba hablando. ¡Me muero que Pampita haga un análisis político de lo que tengo o no tengo que hacer!, ¡es genial!".





