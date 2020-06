El gran susto de Jimena Barón durante la cuarentena: "No se dejen estar porque puede ser grave"

Este jueves, Jimena Barón se sinceró y contó los problemas de salud que tuvo que atravesar durante la cuarentena obligatoria.

En medio de las idas y venidas en la casa de Daniel Osvaldo, la cantante reflexionó sobre la importancia de acudir al médico cuando es necesario y concientizó a sus seguidores.

"Les quería decir que ojo con esta cuarentena-ochentena eterna, los médicos y los malestares físicos. Yo empecé con un dolor en la pierna, no sé si se acuerdan que les conté, en el ciático, y me dieron unas pastillas que es como una especie de calmante y se me terminó re instalando esto, porque necesitaba ver un kinesiólogo, no tomar pastillas para que se me vaya el dolor, y eso se me complicó. Sigo con la pierna hecha mierda”, comenzó contando Jimena.

Y agregó: “Después, el hombro me empezó a doler. Me banqué, me banqué, me banqué, y quedé completamente hecha mierda. No podía dormir a la noche del dolor del cuello al codo. Y ahora me pincharon, estoy con tratamiento con un ‘kine’. Lo mismo, era ‘flaca tenías que venir, esto no se te va tomando un miorelajante’. Tengo tendinitis”.

“Razón numero tres: Yo estaba en la casa de Dani (Osvaldo), el papá de mi hijo, me estaba bañando sola en el día dos. Me paso jabón por las tetas… ¡bulto! Sabemos todas que nos tenemos que tocar las tetas todo el tiempo, hay que chequear no sentir nada, y si sentimos algo hay que ir al médico. Entonces esta fue la última razón por la que me dije ‘¡Voy a ir al médico!’. Lo mío era muscular, una contractura, una pelota que se me pegó al músculo e imaginense el cagazo”, contó Barón sobre la última situación que vivió durante el aislamiento.

Por último, incluyó entre los problemas de salud no tratados a tiempo la experiencia de su madre. “Y a mi vieja también le paso, que ella encima tiene sesenta años. Tenía un problema en una muela, se dejó estar y terminó yendo hace unos días con una infección horrorosa por no haber ido antes. Así que no dejen de hacerse ver si pasa algo, porque puede ser peligroso. Y aprovecho este momento para decir: ‘Roberto, vas a tener que asistirme, así que pone los ñoquis'”, cerró la intérprete de La Cobra, seguramente en alusión a Daniel Osvaldo.

