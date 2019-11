El gran problema de Pampita a días de su boda: "Me pasé por..."

Falta menos de una semana para una de las bodas más esperadas del año: la de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán.

Y en las últimas horas, la modelo y conductora se refirió a los preparativos de la fiesta y sorprendió al revelar un detalle para ese gran día.

En su programa, Luis Piñeyro, panelista de "Pampita Online", le hizo una observación a Carolina: "Cada vez tenés más invitados", indicó, en referencia a que después de medianoche (antes asistirán sólo 130 personas), irán más seres queridos.

Preocupada por este detalle, ella señaló: "Me van a matar. Me llama el señor del Palacio Sans Souci (donde se llevará a cabo la boda) y me dice ‘esta gente no entra en la pista’. Y yo le digo ‘no se preocupe, no bailan todos a la vez, es gente grande y todos son aburridos’… ¡le miento! Estoy un poco pasada, como unas 100 personas. Perdón".

"Yo al principio le dije a las organizadores que no cuenten que me pasé, pero llegó la información, no sé cómo y me llamó sacado, se garraba la cabeza. No me van a dejar hacer nunca más nada en ese lugar", agregó.

Luego, contó algunas maniobras que debió realizar para que no se agrupe mucha gente en la pista: "Ya agregué baños químicos, no sé qué más prometerle. Puse sorpresas afuera de la pista para que la gente se vaya a otros lados. En eso estamos, pero nos vamos a organizar".

