La gran preocupación de Brian Buley: "Mi madre está mal económicamente y no la puedo ayudar"

Brian Buley vive un momento muy complicado en medio de la pandemia por coronavirus debido a la situación de su madre que se encuentra muy mal económicamente viviendo lejos de su hijo.

“Se mezcla todo en este momento y se va todo a la mierda. Trato de no bajar los brazos. Encaro a eso. No permito que nada me pueda vencer. Avanzar y seguir para adelante”, comenzó diciendo el actor en una entrevista con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

Consultado por el preocupante presente de su mamá, el artista afirmó: “Es la persona que más extraño mi madre. La amo y agradezco cada día que me haya traído al mundo y porque me haya tenido nueve meses en la panza. Es triste, está a 800km de acá, está lejos. Ella vive en Bahia Blanca. Antes me quedaba una semana acá en Buenos Aires y otra allá, lo hacía antes de esto. Iba y venía. Mi vieja no entiende. Le digo ´mami estamos pasando por una pandemia de mierda, tené paciencia, no puedo hacer más que una videollamada´. Mi mamá anda mal en lo que es economía”.

Siguiendo con su fuerte relato, Brian agregó: “Mi vieja sale a vender bolsitas, canastitas, sale a vender bolsas de residuos. Anda mal económicamente. Al no poder ir yo se la rebusca de esa manera. No porque sea famoso, voy a dejar de decir lo que tengo para decir. Por más famoso que sea nunca se me cayeron las manos para revolver un tacho de basura y agarrar un pan duro. Esto me sirve de referencia”.

“Sé porque lo que está pasando la gente porque yo la viví. Me afecta lo de mi mamá porque quiero ayudarla y no puedo. Estoy encerrado en cuatro paredes sin poder hacer nada”, remarcó.

Por último, Brian Buley señaló: “Hablo seguido con mi mamá. Cuando ella está en la casa de mi hermana hacemos videollamada. Tengo angustia y bronca en este momento. Bronca por querer ayudar y angustia porque está mi vieja allá y no puedo hacer nada”.

