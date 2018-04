Gran pérdida para toda la familia de América: Falleció el camarógrafo Cristian Caracciolo

América Tv está, por estas horas, invadido por una gran tristeza. El fallecimiento del histórico camarógrafo de Cristian Caracciolo, sacudió fuerte a las figuras de la emisora. está, por estas horas, invadido por una gran tristeza. El fallecimiento del histórico camarógrafo de Intrusos sacudió fuerte a las figuras de la emisora.

La triste noticia de la muerte de Cristian fue conocida este lunes, minutos luego de que Intrusos cerrara su emisión de la jornada.

"Día muy triste. Murió Cristian Caracciolo. Podría decir que era camarógrafo desde el inicio de @Intrusos. Sería muy poco. Era un gran tipo. Siempre con buena onda. Pura alegria. Creativo. Querido. Estamos muy mal. Lo vamos a extrañar mucho", expresó Jorge Rial en Twitter.

"Las condolencias de #Intrusos a su familia. Cristian ha sido un gran profesional y compañero. Lo vamos a extrañar. QEPD", expresó la cuenta de Intrusos, de esa misma red social.

Por su parte, Daniel Ambrosini, expresó: "Hoy te fuiste Cris...No puedo creer estar escribiendo esto. No puedo creer lo que está pasando. Pero es una realidad que nos trompeó duro. Estoy profundamente triste. Y enojado... No puedo creer que ya no te voy a ver más. Que ya no iremos a hacer alguna nota. Tantos recuerdos... Tantos momentos que jamás voy a olvidar. Porque jamás te voy a olvidar. Te acordas del "Dame tetotas... "? hasta un tema musical se hizo de ese back de fotos.... Cómo no te vamos a recordar siempre en nuestros corazones? No hay manera de olvidarte... Como no lo hará seguro ninguno de los que compartieron esas historias con vos. Siempre. SIEMPRE eras el alma del lugar. La alegría. La buena onda. La palabra de aliento. La paciencia. Dios lo que tuviste que aguantar de cada uno de nosotros... En la memoria de todos Siempre vas a estar vivo. Te lloro a la distancia y abrazo fuerte a todo tu familia. Te Quiero Cris ????

Cristian Caracciolo, en la profesión: camarógrafo. Así te van a decir algunos. Cristian Caracciolo, en la vida: buen tipo, amigo. Así te vamos a nombrar todos. Hasta que nos volvamos a encontrar."

"Hermoso momento como todos los que pasamos juntos! Descansa en paz amigo !", escribió Pablo Layús.

Por supuesto, PrimiciasYa.com se suma a las condolencias por el fallecimiento de Cristian Caracciolo. QEPD.

Embed Día muy triste. Murió Cristian Caracciolo. Podría decir que era camarógrafo desde el inicio de @Intrusos. Sería muy poco. Era un gran tipo. Siempre con buena onda. Pura alegria. Creativo. Querido. Estamos muy mal. Lo vamos a extrañar mucho. pic.twitter.com/6qAnvGL9u4 — JORGE RIAL (@rialjorge) 16 de abril de 2018

Embed

Embed Amigo. Donde quieras que estes se que vas a estar haciendo la mejor nota !! Te vamos a extrañar !! Gracias por haber compartido las mejores temporadas en Carlos Paz pic.twitter.com/WDpC5Jpnp8 — PabloLayus (@PabloLayus) 16 de abril de 2018

Embed QUERIDO AMIGO Y COMPAÑERO CAMAROGRAFO CRISTIAN CARACCIOLO ...de tantos años y anecdotas vividas!! QUE DIOS TE TENGA A SU LADO!! Y le de Paz a tu familia. Que tristeza.. — Mariano Iudica (@iudica) 16 de abril de 2018