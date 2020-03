El gran gesto de Evangelina Anderson con una pareja argentina varada en Alemania

En medio de la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo a raíz del coronavirus, Evangelina Anderson tuvo una acción solidaria con una pareja de argentinos que quedó varada en Alemania, sin trabajo y sin la posibilidad de regresar a la Argentina.

La modelo, radicada en Munich junto a su esposo Martín Demichelis y sus tres hijos, recibió un mensaje a través de las redes sociales pidiéndole ayuda.

El mismo le llegó a un posteo que Eva había compartido con una imagen de su cuarentena y los hashtag #quedateencasa #cuarentena #munich.

LEER MÁS La historia que conmovió a Evangelina Anderson: vecinos sorprendieron a anciana por su cumpleaños en España

“Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, le pidió Andrea Peronini, desesperada por no encontrar la solución a su situación.

“Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor”, le contestó Anderson, con un gesto digno de remarcar.

LEER MÁS Evangelina Anderson mostró el test que le hicieron a su hijo para saber si se había contagiado de Coronavirus