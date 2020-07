La tristeza de Graciela Dufau: hace casi 5 meses no ve a su familia

La actriz de 78 años reveló cómo hace para no salir a la calle y no exponerse al coronavirus. Además, no pudo contener las lágrimas por estar lejos de sus seres queridos y se mostró orgullosa de su hijo médico.

Graciela Dufau reveló que está haciendo la cuarentena obligatoria por coronavirus a rajatabla. La actriz sabe que pertenece al grupo de riesgo por sus 78 años entonces para que no salga a la calle a exponer es su hijo quien le provee de compras y medicamentos.

“Con mi familia nos vemos por videollamada. Federico (su hijo, médico del Hospital Ramos Mejía) me compra los remedios. Viene, pero no entra. Cada uno con barbijo y guantes. Mi hijo me trae los remedios, los abre y tira el contenido en mi bolsa y se guarda la caja. Nos miramos y me dice, “bueno má a seguir aguantando´", dijo la actriz muy afectada al ciclo “Jubilados tv”, de A24.

"No quiero quejarme porque tengo mucha consideración de mucha gente que la está pasando mal. Pero mi enorme preocupación es por él que está en contacto con la enfermedad. Los hospitales son los lugares de mayor riesgo”, agregó.

“Una vez le pregunté si no podría pedir licencia y me contestó ´eso sería huir´”, dijo emocionada. A principios de año Graciela atravesó la muerte de su marido el doctor Hugo Urquijo.

En otro orden de las cosas, la actriz reveló un momento de violencia de género que sufrió cuando era joven. “Yo sufrí violencia de género (del padre de mi hija), y fui una de las primeras mujeres, ayudada por una amiga que ya no está, en hacer una denuncia. Fuimos con un abogado que me advirtió en ese momento, ´no nos van a tratar bien, pero tenes que estar preparada´. En la comisaría me dijeron: ´viene con un abogado, ¿qué se cree que está en Hollywood?´ Lo detuvieron durante 24 hs. y a los pocos días él se fue del país. Pero sí, yo salvé mi vida porque estaba escrito”, recordó.

