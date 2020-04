Graciela Borges, Moria Casán y Nacha Guevara cuestionaron el permiso especial para los mayores de 70

El permiso para los adultos mayores de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires finalmente será una "sugerencia" para preservar la salud de las personas mayores.

Esta decisión del gobierno porteño que tiene como fin minimizar los riesgos de contagio de grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó una carta en Facebook explicando el fin de la medida para preservar la salud de las personas más vulnerables al contadio del virus.

"Si bien varias personas y referentes de la sociedad me manifestaron su apoyo a esta decisión, también es cierto que, por distintos medios, muchos otros me manifestaron su preocupación. Quiero, antes que nada, decirles que entiendo perfectamente la frustración, e incluso hasta el enojo que sintieron algunos adultos mayores de la Ciudad. Mi intención no es subestimar ni hacer sentir mal a nadie", indicó el mandatario.

La medida trajo voces a favor y en contra. En este último punto, Moria Casán, Graciela Borges y Nacha Guevera se expresaron desde las redes sobre en contra de la medida que rige en CABA.

"Paaar favaaaaar, me estoy por masturbar en el bidet, llamo al 147 o a ABL para que no me corten el orgasmo", indicó Moria con su estilo ante el mensaje de Guevara.

Por su parte, Nacha subió historias a Instagram sobre este tema: "Permiso para salir a los más de 70?????"; "El gobierno de la ciudad ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas de más de 70... Larreta, no me mandas uno esta tarde", lanzó enojada.

Borges, en tanto, subió una imagen con su correspondiente tapaboca y una elocuente seña de malestar por la medida con su mano.