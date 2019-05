Graciela Alfano, en un ataque de llanto, admitió: "Traicioné a Pachano"

Graciela Alfano y Aníbal Pachano en "Los ángeles de la mañana", El Trece, y la panelista, con lágrimas en sus ojos, admitió que lo había traicionado y le agradeció al coreógrafo que nunca se lo haya perdonado. Se reencontraronen ", El Trece, y la panelista, con lágrimas en sus ojos, admitió que lo había traicionado y le agradeció al coreógrafo que nunca se lo haya perdonado.





Bailando por un sueño". En 2013 Alfano reveló que Pachano era portador de HIV y esa traición afectó mucho al coreógrafo y a su familia. La actriz trató durante mucho tiempo de desmentir que ella había sido quien lo había dicho, pero ya era tarde. La pelea entre ellos fue escalando y se dijeron de todo peleándose para siempre. Ellos fueron buenos amigos pero comenzaron a llevarse mal cuando compartieron el jurado de "". En 2013reveló queera portador de HIV y esa traición afectó mucho al coreógrafo y a su familia. La actriz trató durante mucho tiempo de desmentir que ella había sido quien lo había dicho, pero ya era tarde. La pelea entre ellos fue escalando y se dijeron de todo peleándose para siempre.





Hoy, que Alfano volvió a la tele se reencontró con el coreógrafo y aprovechó para hacer un mea culpa. En un ataque de llanto confesó que lo había traicionado: "No fue tal como lo dijeron pero fue. Uno se pone en los detalles y niega, pero mirarse a uno mismo es una obligación moral en esta vida. Yo agradezco a Aníbal que no me hayas perdonado", le dijo.





"Yo agradezco que no me hayas perdonado porque si me lo hubieras perdonado me hubiera pasado como tantas veces en la vida que me he hecho a la divertida y en en base a hacerme la divertida le he clavado puñaladas a amigos. Yo extraño a Aníbal", sostuvo Graciela y recordó todo lo bueno que tuvieron juntos en sus principios.





"¿Qué te enseñó ese error?", le preguntó Ángel de Brito y Graciela respondió: "Nada, haber sido dura, no haber entendido, no haberme visto. Si no te llamé no es porque no lo sentía, no sabía... no tuve padre madre y padre que me sepan enseñar como se hacía esto", concluyó arrepentida".