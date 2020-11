Graciela Alfano sobre el robo que sufrió: "Me podrían haber puesto en bolas y no me daba cuenta"

El viernes a la noche, Graciela Alfano vivió un momento complicado cuando en un arrebato le quitaron su teléfono celular.

El episodio ocurrió anoche en el barrio porteño de Palermo, más precisamente en las inmediaciones de Av. Santa Fe y Jerónimo Salguero.

Graciela se encontraba caminando cuando ladrones concretaron un rápido arrebato.“Fue pasadas las siete de la tarde. Había salido a buscar algo a dos cuadras y la verdad que fue tan sutil todo, que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono del bolsillo porque me estaban llamando y lo quería apagar para que no sonara más. Parece que que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo. Y mientras yo cruzaba la calle, aprovecharon ese momento para robármelo. Pero lo hicieron de una manera que no sentí ni siquiera que me tocaron. Me podían haber sacado la ropa, puesto en bolas y ni cuenta me daba”, relató Alfano en diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com.

"Ahí mismo llamé a la policía e hice la denuncia. Igual este tipo de teléfonos lo podés bloquear de inmediato no sólo los datos sino también el aparato, así que no pueden entrar de ninguna manera a las cosas que yo tenía guardadas ahí", agregó.

"La verdad no sé qué hacen con esos celulares, supuestamente no se pueden usar y no sirven para nada. Capaz para respuestos, pero no entiendo cuál es el mercado de esto. Seguro que algo habrá", indicó Alfano.

Por último, señaló: "Ahora me prestaron un teléfono porque tengo que salir al aire para el programa de Canal 9, Todo puede pasar y recuperé todos mis datos que estaban guardados en la nube. Lo bueno es que la saqué barata y no me empujaron ni golpearon o me tiraron ahí en medio de la calle. Dentro de todo bastante bien, el pibe tendría 15 años creo. Una lastima que salgan a robar y no se dediquen a otra cosa siendo tan jóvenes. Pero hay que salir con cuidado a la calle, cuiden sus celulares y todo lo que lleven".

