Graciela Alfano recordó la frase que le dijo su hijo y que la marcó tras el accidente en México

Graciela Alfano visitó el programa "Debo Decir", América, y se emocionó al hablar del momento en que su hijo Francisco, fruto de su matrimonio con Enrique Capozzolo, estuvo al borde de la muerte en México en el año 2009.

"Fue uno de los golpes más duros que puede recibir un ser humano", comenzó la actriz en charla con Luis Novaresio en el confesionario.

Y recordó cuando llegó a México y vio cómo estaba su hijo internado tras el accidente automovilístico: "No pude procesarlo, me quedé dura. Entendí lo que es el amor de verdad y querer dar la vida por alguien".

Y amplió sobre ese dramático momento: "Él (su hijo) tuvo una frase cuando salimos de todo eso, que salimos juntos, me dijo: mamá no me acuerdo de nada del accidente, lo único que me acuerdo que estaba en terapia intensiva, entraste vos y me tiraste un cordón umbilical".

"La vida fue muy dura conmigo, una infancia tremenda, pero creo que hice bien los deberes", cerró entre lágrimas Graciela, quien también le dedicó tiernas palabras a Nina, su nieta.