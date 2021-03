Graciela Alfano sobre el polémico mensaje de Mercedes Morán: "Nadie quiere pegarle una patada en los huevos a nadie"

Mercedes Morán fue tendencia en Twitter por escribir algo referido al sexo y a la violencia. "Que no te diga “mamita” ni “cosita” ni “putita” mientras tienen sexo. Y ante una “palmadita en la cola”: una patada en los huevos!", expresó la actriz.

Por su parte, Graciela Alfano, quien tiene una admiración y respeto por la actriz, levantó el guante sobre lo dicho: “Hay que tomarlo con humor lo que puso, por supuesto que es un acto de violencia, nadie quiere pegarle una patada en los huevos a nadie”, sentenció.

En una nota para el programa radial "Faltanos el Respeto" por Conexión Abierta conducido por Eduardo Anisky y Alfonso Oliva, dio más detalles sobre este tuit y adelantó su regreso a la televisión.

LEER MÁS Zulemita Memen contó las señales que recibe de su papá, a un mes de su muerte

Mientras disfruta de sus vacaciones en Claromecó, la actriz se refirió al polémico tuit refiriéndose a los golpes en el sexo: “Mirá si te gusta todo está bien acá lo importante es que les guste a los dos, algunas personas le gusta decir que le digan háblame chancho”.

“Mi respuesta es y va a ser mi perspectiva: es que cada uno mira con los anteojos que tiene. Yo puedo ver más allá puedo aceptar la perspectiva del otro porque soy una persona que tengo la cabeza abierta y yo puedo tener una idea pero aceptó la otra la del otro y cuando las personas reaccionan violentamente no es violento lo que ven es violenta su mirada”

En este sentido agregó: “Cuando hay una reacción violenta a algo también está la reacción violenta. Entonces yo puedo decir este tweet me parece abusivo o dar a argumentar ser inteligente pero cuando vos reaccionas con la misma violencia con algo que consideras que es violento...primero que es tu mirada que sea violento y segundo la mía no. Para mí no es una cosa violenta para mi es algo dicho con humor. La reacción violenta también es la respuesta. Ojo...”

En tanto recalcó que Mercedes estuvo en un momento muy especial de su vida y que nadie lo supo: “Mercedes es una mujer muy inteligente básicamente es alguien a quien yo admiro y respeto mucho. Estuvo al lado mío, esto no lo sabe nadie, pero estuvo en un momento muy difícil de mi vida y fue algo absolutamente casual, porque cuando chocó mi hijo en México que casi muere, yo tomé un avión y con mucha incertidumbre de lo que iba a encontrarme, y ella estuvo al lado mío. Me acompañó desde un lugar amoroso, cálida con esos pensamientos que yo tenía confusos que no sabía que iba a pasar con ansiedad, con angustia en un momento difícil, y yo no me olvido de eso, no me olvidaré nunca ella estuvo en el momento que la necesité”.

Respecto a su regreso a la televisión dijo: “Si por supuesto tengo ya mi proyecto y seguramente cuando vuelva que va a ser después de Semana Santa donde recargue las baterías y donde además tenga algo que decir, porque yo creo que uno tiene que estar en los medios cuando tiene algo que decir. Llamar la atención sobre algo que tenga algún sentido, son momentos muy difíciles. En estos momentos se necesitan mensajes de poder acompañar a la gente de poder divertir, yo con mis historias de vida imagínense las cosas que he vivido, todavía no escucharon nada”.

LEER MÁS Polémica por un comentario de Mercedes Morán sobre el sexo: "Ante una palmadita, una patada en..."