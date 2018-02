Graciela Alfano: "No puede ser que en la calle te digan un piropo y sea violencia de género"

señaló Graciela en el ciclo "Falta de respeto" que conduce Fernando "Prensa".

Y agregó: "La esencia del hombre y la mujer es justamente 'me pongo divina', el varón me dice algo y, aunque no salga con ese señor, me encanta el piropo. Los hombres están aterrados, no te dicen ni mu, miran para otro lado para que no los metan presos. Entonces, nos estamos yendo para el otro lado", analizó. Aunque aclaró: Ahora, cuando pasa de castaño oscuro, cuando la mujer se siente violentada, cuando no puede defenderse ni responder al abuso, ya estamos en otro lado".

Luego, continuó con el tema del acoso y reveló una anécdota que vivió en carne propia: "Yo estaba en televisión y había un alto jerarca del canal me mandaba mensajes porno y hasta revistas porno en sobre cerrado. Yo tenía 19 años, era medio tarada, no como las chicas de ahora. Me escondía cada vez que lo veía, tenía tampoco lo enfrentaba porque tenía miedo que me echen si le decía algo y perder mi trabajo. Con el consejo de mi familia, lo enfrenté con respeto, bien, y le hice entender que me ponía mal. Salió todo bien y quedamos amigos. Hay que hablar esas cosas".

"También está el caso de señoritas que han hecho grandes carreras dejándose acosar, o acosando ellas. Esto lo sabemos, conocemos todos". "Justamente, en un teatro, había un gran productor que tenía largas colas de mujeres desnudas en la puerta a ver quién elegía", agregó.

"El respeto que te tenés a vos misma, es el que te va a tener el otro", sentenció luego.

Además, opinó sobre la frase de Cacho Castaña que generó polémica: "Son los chistes machistas de toda la vida. Hay mucha irritación en las colitas. Ahora hay muchas palabras que no se pueden decir, son incorrectas. Antes se decían sin problemas y hoy ya no suenan tan bien. Lo que tiene que ver con razas y religiones tampoco suenan vienen porque vienen cargadas de ofensa".

"Yo comprendo el chiste, pero hay una cantidad de mujeres que han sido violadas y asesinadas, y atrás hay una familia y por supuesto el chiste no puede caer bien. Entonces, todos los que tenemos un micrófono tenemos que tener amplio cuidado. Cacho hizo el mismo chiste tonto que se ha hecho miles de veces pero cayó en un momento, tiempo y lugar negativo. Creo que él aprendió de alguna manera con esto, y se dio cuenta y pidió disculpas, me pareció una actitud buena".

"Vamos a tener que redefinir qué es feminismo, qué es ser femenino, qué es el feminista... el mito de la feminista que es medio bombero y se pelea con los hombres y los odia. Lo que tenemos que pensar es que cuando criamos varones, y yo soy madre de tres varones, todos fueron criados por una mujer. Entonces, qué relación han tenido con esa madre para tener ese odio hacia la mujer y esa falta de respeto. Hablo de criminalidad, que quede claro. Esos varones, también, ven cómo ha tratado el padre a la madre. Pero ahí la madre se tiene que poner fuerte, porque si no, esos varones que están mirando ese tratamiento el día de mañana... Es decir, un varón que ve que el padre la golpea todos los días a la madre, ese varón mañana va a hacer eso porque ha mamado eso", reflexionó más tarde.

Más tarde, contestó sobre si hay mujeres que pueden criar hijos machistas: "Por supuesto. Hay madres machistas... es como que preparan a sus hijos para la falta de respeto. Todavía hay mucha falocracia", concluyó Graciela Alfano.