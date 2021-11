Graciela Alfano habló sobre los rumores de romance con Nico Occhiato

Después de que saliera a la luz la posible infidelidad de Nico Occhiato a Flor Vigna -cuando eran pareja- con Graciela Alfano cuando compartieron pantalla en el nueve en el programa Todo puede pasar, la diva acusó recibo y se refirió al tema dejando más dudas que certezas. Fiel a su estilo provocador, la rubia respondió las consultas que le hicieron desde el programa Intrusos en la pantalla de América TV.

Así, abordado el tema por Rodrigo Lussich desde sus ya icónicos escandalones, el periodista puso al aire el mensaje que Graciela Alfano le envió sobre la cuestión. “Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?’”, fueron las primeras palabras de la ex Miss Siete Días.

Pero luego generando un halo de misterio en sus palabras, Alfano preguntó de manera supuestamente inocente “Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento”.

Recordemos que todo comenzó durante una emisión del programa radial Nadie dice nada que lleva adelante Nico Occhiato junto a Flor Jazmín Peña, Nati Jota se refirió a las fantasías que tenían de chicos y disparó: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te cul... a Alfano".