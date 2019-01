Graciela Alfano: "Fui abusada entre los 4 y los 7 años"

"Nosotros a la mañana", El Trece, e hizo una fuerte declaración sobre su niñez al contar que sufrió violación. Graciela Alfano habló esta mañana en, e hizo una fuerte declaración sobre su niñez al contar que sufrió violación.





"Fui una niña abusada entre los 4 a los 7 años, era un vecino, no hubo penetración porque la persona era impotente, se perfectamente lo que es denunciar algo y que no te crean, porque me pasó con mis padres", explicó la actriz.





"Tengo 40 años de terapia con este tema, no para la sociedad sino para mí, y esa es la postura que creo para la victima. Las victimas de abuso necesitamos que los culpables sean castigados por la justicia, no por los amigos ni por la sociedad, no veo la justicia por mano propia, tenemos que estar atentos por los desequilibrios sociales", agregó.

"Las mujeres coincidimos que no queremos ser usadas ni violentadas, pero por otro lado creo en la justicia. Yo estoy a favor de la justicia. No estoy en bandos, no me corresponde, para eso hay jueces y fiscales", sostuvo Alfano.

"Decidí contarlo mientras estaba en el escenario. Existe el derecho internacional a la presunta inocencia. No debemos señalar, debemos pensar, madurar los conceptos, con tranquilidad. No creo en la violencia. No se imponen las ideas en una democracia, se escucha, se apela a la inteligencia, a los que saben. No se impulsa a la gente a decir cualquier cosa, a decir ideas de otros que no piensan", argumentó.

"La persona que me abusó esta muerta, a mí me hubiera dado un cerramiento que esta persona vaya presa. Las mujeres están haciendo un gran trabajo, muy difícil. Hay que mantener el equilibrio, avanzar", finalizó la actriz.