Graciela Alfano contó que su madre "fue la responsable de alejarme de mi hijo mayor"

"Yo era una nena asustada, porque mi madre siempre me amenazaba con que si yo llegaba a hablar me daba una golpiza. De chiquita me decían '¡qué nena tan oscura!'. Lo que yo padecí no se lo deseo a ningún niño", dijo la exvedette en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Lily, la mamá de Graciela, falleció hace 6 años, en 2014. Alfano contó que su madre fue la responsable de distanciarla de su primer hijo, Nicolás Ruskowski. Graciela también es mamá de Francisco y Gonzalo Capozzolo, frutos de otra relación.

"Mi madre fue la responsable de alejarme de mi hijo mayor. Ahora hemos recuperado un vinculo magnífico. Pero ella me robó a ese hijo. Ella le hablaba mal de mí, generó una distancia fea durante muchos años y esto fue muy doloroso para mí, porque yo también era víctima. Él se oponía a mí. Pasé cosas dolorosísimas", confesó Alfano.

Luego dio detalles de cómo pudo recuperar el vínculo afectivo con Nicolás: "Recién ahora, haciendo un trabajo muy grande tanto él como yo, hemos podido recuperar el vínculo desde otro lugar. Él entendió que la abuela de él, no era la misma persona que era mi mamá, porque con él fue de otra manera. Cuando yo puede abrir mi corazón, mi hijo me comprendió y pudimos salvar esa distancia".

Ya durante su móvil en "Intrusos" hace unas semanas adelantó que la cuarentena la hizo revolver cuestiones de su vida pasada.

"Mi infancia fue la peor porque es necesario el adulto que te cuide, un niño de esa edad no puede estar sola por su supervivencia", comenzó diciendo, recordando que ella fue abusada de los 4 a los 7 años.

Y siguió: "Yo era hija única y mi madre hizo cosas muy negativas para mi vida personal y profesional. Llamaba a periodistas y les hablaba mal de mí. Yo nunca podía entender que era porque mi madre era una persona especial".

En el relato de la complicada relación con su progenitora, la actriz agregó: "Por eso cada tanto había grandes peleas y yo le llegué a decir que era mi ex madre, cuando vos ves la muerte tan cerca y en situaciones límites me demostré a mi misma que yo era buena persona".

