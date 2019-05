Graciela Alfano confesó: "Tuve relaciones con Diego Maradona"

Graciela Alfano reveló en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que tuvo un affaire con Diego Maradona. "Diego es buena persona", sostuvo la panelista que relató detalles del momento íntimo con reveló en ", que tuvo un affaire con", sostuvo la panelista que relató detalles del momento íntimo con el jugador





Alfano contó que se fijó en él en su momento de gloria, cuando llegó a Europa y declaró en la revista Interview que era la actriz que más le gustaba era ella. "Cuando le preguntaron si había tenido algo conmigo, me pareció muy bueno, muy verdadero, dijo que no. Tanto gil, hablando de giles, se me metían en romances que yo no había tenido que esté -que era un monstruo y pintaba para gigante- dijo que no", recordó.





"Pero estuvieron después", añadió Karina Iavicoli y Alfano lo confirmó. "Sí, después de este canal", dijo refiriéndose a cuando compartió con el ex jugador un programa de La biblia y el calefón que conducía Jorge Guinzburg, allá por 1995.





"Estaba con Claudia", le recordaron a Graciela y ella replicó: "ya sabemos que somos todos cornudos. Está todo bien, yo no me siento nada culpable, es un problema de él y su familia".





Graciela siguió revelando detalles de aquel encuentro como que la pasó a buscar y luego terminaron en la casa de Guillermo Coppola, en donde consumaron el acto sexual.