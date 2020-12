Graciela Alfano aseguró que el eclipse de hoy tiene que ver con el diablo: "Fijate como me festeja el cumpleaños el Universo"

Hoy es uno de esos días que todo aficionado a la astronomía tiene apuntado en el calendario desde hace años. Un fenómeno que incluso los que no suelen prestar atención al cielo van a poder disfrutar: un eclipse total de Sol no se vive siempre. De hecho, gran parte de la humanidad no ha visto ni verá uno en su vida.

Los habitantes de América del Sur verán hoy cómo el día se oscurece ligeramente. Pero los países privilegiados serán Chile y Argentina, que notarán cómo se hace absolutamente de noche durante casi dos minutos.

Y hoy, también es el cumpleaños de Graciela Alfano. En "Nosotros a la Mañana" (El Trece) se dedicaron a festejar el aniversario de nacimiento de la panelista, y compararlo con el gran evento astronómico que sucederá horas después.

“Fijate como me festeja el cumpleaños el universo que ayer hubo lluvia de estrellas, y hoy al mediodía cuando voy a estar comiendo con los tres tránsfugas míos, osea mis hijos, va estar el eclipse de sol”, bromeó Graciela.

Sin embargo, la diva sorprendió a todos al compartir la gran cantidad de información que tenía sobre el eclipse, como así también su significado esotérico.

LEER MÁS Ratings del domingo: "MasterChef Celebrity" sigue liderando ampliamente

“El eclipse de sol tiene que ver con el diablo, porque es el momento donde la luna va a estar entre el sol y la tierra. Esto en la mitología indoeuropea quiere decir que, para que las sombras no se sientan tan mal, el universo quiso generar que luz y sombras podamos estar juntos en la tierra”, señaló Alfano.

Por su parte, el Pollo Álvarez con humor le restó importancia al eclipse. “Yo tu cumpleaños lo festejo a muerte, pero el eclipse me tiene harto ¡No se ve! ¡Yo no veo nada!”, le respondió el conductor.

“No, no, no. Se va a apagar todo, no lo miren directamente que se van a hacer bolsa los ojos”, aconsejó Graciela.

LEER MÁS Rocío Marengo tras ser eliminada por segunda vez de "MasterChef Celebrity": "No soy para nada mala, estaba jugando"