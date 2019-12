Graciela Alfano arremetió en la mesa de Mirtha Legrand contra Ángel de Brito tras la salida de LAM

La ex panelista del ciclo del Trece fue muy duro con el conductor del programa a días de su salida del envío de chimentos.

“Yo pensé que era todo show, pero después me di cuenta que era en serio. Realmente es muy programa muy difícil”, arrancó Graciela Alfano este mediodía en el ciclo de Mirtha Legrand.

La conductora de "Almorzando con Mirtha Legrand" le preguntó por su salida de "Los ángeles de la mañana" (LAM) y sobre sus diferencias con el conductor del Trece, Ángel de Brito.

“Yo soy buena para eso y de hecho lo hice. Pero cuando viene la falta de respeto no solamente de parte de compañeras, que eran irrespetuosas, sino por parte del conductor, realmente fue muy difícil”, lanzó.

LEER TAMBIÉN: A los 66 años, Graciela Alfano confesó las medidas extremas que toma para cuidar su peso

“Mirá, Mirtha, si a vos te hubiera pasado lo que te pasó a mí con tu experiencia televisiva. Que un conductor cuando vos estás mirando a cámara te está tratando de ‘persona gagá’, que no sabés lo que decís, que estás perdida, se ríe de vos y cree que no te das cuenta. Además, pibe, existe Flow y cuando regreso a casa me doy cuenta lo que está pasando”, añadió.

“No es atacar a la persona. Es atacar un modo de conducir, una forma de burlarse de una persona porque tiene años. Las mujeres estamos en otro lugar. No podemos ser burladas por la edad”, finalizó Graciela Alfano.

En tanto, Chiquita dijo que en pantalla se veía que tenían una buena relación: "A mí me parecía que tenías una buena relación con Ángel. Al aire daba la sensación de que tenían una buena relación. Si a mí me hacen una cosa así, me voy".

LEER TAMBIÉN: La picante chicana de Graciela Alfano a Luciana Salazar: "Pasó de ser operada a operadora"