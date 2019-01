Emiliano Sala y su familia no se da por vencida. En las últimas horas Iniciaron un operativo por su cuenta sobrevolando el área dónde se especula que pueda estar el avión. Hoy se cumple una semana desde que desaparecióy su familia no se da por vencida. En las últimas horas Iniciaron un operativo por su cuenta sobrevolando el área dónde se especula que pueda estar el avión.





Los primeros días fueron buscados por las autoridades de Inglaterra, pero desde el jueves fue interrumpido el operativo. A raíz de eso, su familia y amigos se comunicaron con una empresa privada para que se encargue de encontrar el avión y a los dos tripulantes.





Además, se juntaron fondos para costear las tareas a través de GoFundMe.com donde varios futbolistas conocidos donaron importantes sumas de dinero.

Emiliano Sala







PrimiciasYa.com, Nashira Longoni, una de las cuñadas de Emiliano, contó cómo viven este momento: "Estamos acá apoyando en todo lo que podamos. Cuando nos enteramos que la búsqueda oficial dejaba de hacerlo, contratamos una empresa privada que comenzó con la búsqueda el sábado, pero las condiciones climáticas no ayudan demasiado. Ayer viajaron los familiares a la isla y este lunes comenzaron con la recorrida junto a los rescatistas. La idea es ir a recorrer la isla de Burhou donde se vieron las bengalas pero la policía está poniendo muchas trabas". En diálogo conuna de las cuñadas de Emiliano, contó cómo viven este momento:





Y luego remarcó: "Gracias a las donaciones de futbolistas y gente en general podemos seguir con la búsqueda".





Mientras la familia de Emiliano Sala sigue buscando al futbolista de manera privada, el litigio legal sobre el pase del delantero del Nantes a Cardiff City ya empezó.

El desgarrador pedido de la hermana de Emiliano Sala: "No suspendan la búsqueda"







Según informó el diario The Telegraph, desde el club de la Premier League aseguraron que no pagarán los 17 millones de euros que había costado la transferencia hasta que no se aclare qué es lo que ocurrió con el avión en el que viajaba el futbolista.





El primer pago estaba pactado en 6 millones de euros, pero el equipo galés estudia posibles medidas legales antes de llevarlo a cabo. El Cardiff piensa en reclamar por negligencias en el vuelo en el que ellos no tuvieron nada que ver.





Con respecto a este tema, la familia de Sala dijo: "De la actitud de los clubes en cuanto al dinero no queremos hablar. No nos interesa en estos momentos. Solo nos centramos en la búsqueda y esas respuestas las tendremos después".