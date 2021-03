Gonzalo Vázquez, notero de "Intrusos", se vacunó contra el Covid: "Jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto"

Gonzalo Vázquez comenzó a trabajar en "Intrusos" como notero en octubre de 2018 y comenzaba a tener mayor protagonismo en el histórico ciclo de América TV cubriendo las temporadas de verano y luego estuvo como panelista hasta que la pandemia hizo que tenga que recluirse por una condición de su salud.

Ahora, el periodista pudo acceder a la vacuna Sinopharm y manifestó su felicidad en las redes.

El año pasado, Gonzalo tuvo que dejar su trabajo y acatar la cuarentena en su casa por ser considerado "paciente de riesgo" ya que tiene diabetes. Para sumar una complicación a su situación el cronista se encontraba en Colombia al tiempo que se decretó la cuarentena en el país y por tal motivo tuvo que adelantar su vuelta.

"En poco tiempo va a cumplirse un año de estar trabajando desde casa. Es tremendo. No saben las ganas que tengo de volver. Soy diabético desde los 6 años. Me cuido desde que tengo memoria. A lo largo de mi vida no me quedó otra que aceptar mi enfermedad, pero les juro que nunca me dolió tanto como en el 2020: una condición que jamás elegí le puso un freno de mano a aquello que había buscado desde siempre", escribió hace algunos días en su cuenta de Instagram con una foto en Mar del Plata haciendo una cobertura para "Intrusos".

Y este jueves, Gonza pudo vacunarse gracias al programa de vacunación de la Provincia de Buenos Aires y dejó un sentido mensaje en sus redes: "Recién me vacuné. Todo empezó cuando me inscribí el 11 de febrero, jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto", comenzó relatando luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna.

"Nadie que no sea yo puede siquiera imaginar lo difícil de estos meses. Por eso siento que esta vacuna es mi boleto a la libertad. Sin ella no tendría certezas de un regreso. Ahora el camino empieza a despejarse. Y mi cabeza también", remarcó Gonzalo.

Vázquez se anotó por Internet, y luego de que le otorgaran el turno, se vacunó en el UPA 18 de La Matanza a un mes después de que se inscribió en la base de datos. Allí recibió la vacuna china de Sinopharm, que todavía no fue aprobada para mayores de 60 años.

