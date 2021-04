Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos vacunado a los 28 por ser de riesgo, podría tener COVID

Gonzalo Vázquez, el notero de Intrusos que se vacunó hace menos de un mes a los 28 y por ser paciente de riesgo. Su novia, en cambio se contagió de COVID-19.

Lo anunció esta tarde a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

"Algo para contarles. El sábado a la noche Agus, mi novia, levantó fiebre. Ayer a la mañana nos hisopamos. Ella dio positivo de coronavirus. Desde el domingo tiene todos los sintomas que puedan imaginarse, pero va a ir recuperándose de a poco. Mi test dio negativo. Sin embargo, anoche empecé a sentirme mal: líneas de fiebre, tos, cansancio y por sobre todo dolor de piel. Si bien soy de riesgo por tener diabetes, la vengo llevando mejor de lo que hubiera imaginado. Seguramente la primera dosis de la vacuna esté influyendo. Estoy a la espera de comenzar el seguimiento con mi obra social y es probable que en estos días me repitan el hisopado. Con Agus estamos juntos pero aislados, esperando que esto pase para salir más fortalecidos que nunca. Te amo, linda @agus.lucerooo. Los quiero y gracias por estar. Les mando un beso", escribió.

El año pasado, Gonzalo tuvo que dejar su trabajo y acatar la cuarentena en su casa por ser considerado "paciente de riesgo" ya que tiene diabetes. Para sumar una complicación a su situación el cronista se encontraba en Colombia al tiempo que se decretó la cuarentena en el país y por tal motivo tuvo que adelantar su vuelta.

"En poco tiempo va a cumplirse un año de estar trabajando desde casa. Es tremendo. No saben las ganas que tengo de volver. Soy diabético desde los 6 años. Me cuido desde que tengo memoria. A lo largo de mi vida no me quedó otra que aceptar mi enfermedad, pero les juro que nunca me dolió tanto como en el 2020: una condición que jamás elegí le puso un freno de mano a aquello que había buscado desde siempre", había escrito Gonzalo apenas se vacunó.

"Recién me vacuné. Todo empezó cuando me inscribí el 11 de febrero, jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto", comenzó relatando luego de aplicarse la primera dosis de la vacuna.

"Nadie que no sea yo puede siquiera imaginar lo difícil de estos meses. Por eso siento que esta vacuna es mi boleto a la libertad. Sin ella no tendría certezas de un regreso. Ahora el camino empieza a despejarse. Y mi cabeza también", remarcó Gonzalo.