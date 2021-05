Gonzalo Vázquez de Intrusos recibió la segunda dosis pero no está para nada feliz

El 11 de marzo pasado, Gonzalo Vázquez, periodista y cronista de Intrusos, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

El rubio se contagió de COVID días después de haber recibido la primera dosis pero la pasó bastante bien. Puedo acceder a la vacuna Sinopharm y manifestó su felicidad en las redes.

Todos se sorprendieron porque Gonzalo es muy joven pero él aclaró que es una persona de riesgo: "En poco tiempo va a cumplirse un año de estar trabajando desde casa. Es tremendo. No saben las ganas que tengo de volver. Soy diabético desde los 6 años. Me cuido desde que tengo memoria. A lo largo de mi vida no me quedó otra que aceptar mi enfermedad, pero les juro que nunca me dolió tanto como en el 2020: una condición que jamás elegí le puso un freno de mano a aquello que había buscado desde siempre".

Durante la jornada de hoy, Vázquez recibió la segunda dosis e hizo una reflexión en su cuenta de Instagram donde no se mostró muy feliz.

"Hoy recibí la segunda dosis. Dudé en contarlo debido al momento actual, pero aprovecho para dejar algo en claro. No me da felicidad estar dentro del 4.86 % de la población que completó el plan vacunatorio. Mi situación no debería ser una excepción, sino la regla. Pensar lo contrario sería nivelar para abajo. Necesitamos más gestión y menos golpes de suerte. Más vacunas y menos palabras. Espero que cada uno pueda acceder a lo que corresponde y que lo fortuito se convierta en habitual. Para mí, fue un boleto a la libertad. Gracias a esto pude volver a trabajar. Necesitamos un país más justo", escribió.