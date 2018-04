Gonzalo Heredia y Peto Menahem: "Ser dirigidos por Francella es una linda presión"

¿Cómo se preparan para el estreno?

Gonzalo Heredia: Muy expectantes, es una gran obra, hemos trabajado mucho, es muy coral, con un elenco en donde hay distintos colores, con personajes muy marcados. Y como la obra es muy genial, basada en la película italiana... y muy contentos.





Y si yo les pido el celular, ¿me lo darían?

Peto Menahem: Te lo doy, ¡total tiene contraseña! (se ríe).

GH: ¿Y si yo te lo pido a vos?





¿Les ha pasado en la vida personal?

PM: Sí, y no fue una buena experiencia porque lo negué. No porque tuviese algo que ocultar. Porque no me parece bueno. Por el mismo motivo que si vivimos juntos y me pedís que no venga de las dos a las cuatro... ¡y no voy a caer! Porque por algo me estás pidiendo. Y si esto es tuyo, es tuyo... no voy a hurgar.

GH: A mí me parece que hay algo que es nuestro, es propio y sumamente necesario, lamentablemente gran parte de ese mundo está en el celular porque reúne desde recibir un mail hasta ver páginas de internet, ni hablar de las redes sociales, eso muestras costados y costaditos mínimos y forma costaditos dentro de tu persona. Yo prefiero quedarme con ese enigma. Me gusta que la persona muestre lo que quiera mostrar y quedarme con eso.





¿Se siente una doble presión ser dirigido por Francella?

PM: Es una linda presión. Son exigencias que son parte de nuestro trabajo. Tenemos que hacer algo para mostrarle a otra gente que va a pagar bastante plata para vernos. Es una presión a la que estamos acostumbrados. Nos obliga a ser más responsable.

GH: Si te referís a la dirección o al ojo de Guillermo a nuestra actuación o la comedia, cero... desde el minuto uno puso sus herramientas como actor y director a disposición nuestra. Entonces fue muy fácil. Si vos tenías un poco de apertura y relajación, aprendías.





Gonzalo sigue con la pasión por la literatura... ¿vas a sacar tu novela?

PM: Los dos estamos por sacar una novela a la vez. Yo solamente escribo, él lee, escribe y sabe una bocha...

GH: ¡No, no... no! ¡Eso es presión! Me gusta leer, recomendar, estoy recomendando libros en Metro con Diego Iglesias. Ahora me invitaron a colaborar en Entre Tapas en Radio Cultura y estoy muy contento con eso. Y la novela está por salir, se llama Construcción de la mentira, sale el 1 de mayo en la feria del libro.

PM: La mía se llama La vida perfecta y también a partir del 1 de mayo en librerías y feria del libro.





¿Proyecto para volver a la tevé?

GH: No, por ahora no. Pero el 31 de marzo se estrena una película que filmé con Néstor Moltalbano y Peter Capusotto, que se llama No llores por mí Inglaterra, que es una locura hermosa, una comedia de aventuras. Es muy genial esa dupla Montalbano – Capusotto, es una de las cosas más lindas que me ha pasado el año pasado y en mi pequeñísima carrera, así que estoy muy contento.

Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino).