Gonzalo Heredia reveló por qué decidió irse del grupo de WhatsApp de "ATAV"

Gonzalo Heredia fue uno de los protagonistas centrales de "Argentina, tierra de amor y venganza" bajo el personaje de Aldo Moretti.

En charla con el ciclo "Los ángeles de la mañana", el actor comentó sobre el paso por la tira: “Fue buenísimo todo lo que pasó desde el primer momento. Primero, que me hayan convocado para ese proyecto porque de entrada era una gran apuesta desde la escenografía, la producción, la fotografía, la iluminación, el elenco, los libros, así que formar parte de eso fue un privilegio con un personaje que yo creía que podía dar o interpretar".

Sobre la edad promedio del elenco, describió: “Es la primera vez que me pasa de integrar un elenco y ser uno de los más grandes. Les llevaba 10 años a varios y fue un lugar nuevo para mí. Está el tema del ego que se empieza a correr y hay que ponerlo en otro lado porque ya no sos ese que eras, ya no hay tanta juventud, quizá hay más madurez, entonces hay que correrse, reconstruirse y mutar, convertirse en algo nuevo".

Y Heredia sorprendió sobre el final de la nota al revelar por qué se fue del grupo de WhatsApp que tenía con sus ex compañeros de ficción.

"Me fui del grupo de WhatsApp de ATAV. No es mala onda, es mucho peor: me entristece mucho, me da mucha nostalgia", reconoció.