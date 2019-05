Gonzalo Heredia habló de la ficción "Argentina, tierra de amor y venganza", de su personaje en la tira del Trece y también analizó el rol de galán que le adjudican. habló de la ficción, de su personaje en la tira dely también analizó el rol de galán que le adjudican.





"Lo primero que pensé cuando me dijeron que era una novela de época es que no tengo que estar en cueros. Ya no puedo, no es que no quiera, el cuerpo no es el mismo", comenzó el actor en declaraciones a la Once Diez.





"No tengo la misma edad. Antes podía salir toda la noche y llegaba y grababa sin ningún problema. Hoy tengo que elegir cuándo salgo, el mes que salgo y si me emborracho que pasa una vez cada tanto, me tengo que recuperar una semana", amplió Heredia sobre el paso del tiempo.





"Y para mí, no hay nada peor que un actor que niegue el paso del tiempo. Es decadente y bastante triste. Uno tiene que aceptar cómo es", agregó.





Además habló de su personaje, Aldo Moretti, en la ficción: "Me gusta esto de que el galán no sea siempre exitoso. Me aburre mucho contar un personaje viril, me gustan más los personajes en los que les cuestan las cosas. Me gusta que tenga sombras y luces, y que las historias de amor cambien, me gusta contar una historia de amor de época pero con la mirada de esta era".