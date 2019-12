Gonzalo Heredia sobre el final de "ATAV": “Va a haber más sangre que la que se derramó”

"Argentina, tierra de amor y venganza" se convirtió en la ficción más exitosa del año. Y faltando horas para su gran final, Gonzalo Heredia brindó algunos detalles sobre los últimos momentos de la novela de El Trece.

Con el personaje de Aldo Moretti, el actor manifestó sus sensaciones: “Mis sensaciones con ATAV fueron excelentes. Cuando me convocaron para la novela sugerí haciendo otro personaje. Se iba a llamar Moreira y luego se decidió que sea Aldo Moretti. Me gustó mucho el personaje y el elenco. Los libros fueron excelentes. Al público cuando le contás una historia busca engancharse con los personajes. Hacía mucho tiempo que no me pasaba que formaba parte de una ficción con seguidores tan fieles”, dijo en una nota con la web de Radio Mitre.

LEER MÁS Vicuña adelantó que el final de "ATAV" va a generar muchas críticas: "Los autores se volvieron locos"

Consultado por el desenlace de la ficción, Heredia reveló: “Los finales siempre son polémicos porque va a haber gente que queda disconforme. Como espectador no queres que se termine. Hay una sorpresa al final que creo que al público le va a encantar. Es una especie de epílogo que deja abierto a una segunda parte”.

En ese sentido, añadió: “A mi me gustó mucho contar la historia del personaje. Me he divertido mucho. SI tengo que decirte algo sobre los últimos días de rodaje fueron agotadores. Formas parte de algo que no sabes como quedará. Tenes tantos cruces como quedará en el armado. Pasan muchas cosas. Va a haber más sangre que la que se derramó”.

LEER MÁS La "escena de celos" de Delfina Chaves a Albert Baró: el motivo