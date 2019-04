Gonzalo Heredia anunció su casamiento con Brenda Gandini y reveló cuándo será

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini llevan casi una década de amor y ya son padres de Eloy y Alfonsina. Pero, al parecer, el actor quiere sellar oficialmente la relación que lo une a la rubia y decidió pedirle casamiento. llevan casi una década de amor y ya son padres dePero, al parecer, el actor quiere sellar oficialmente la relación que lo une a la rubia y decidió pedirle casamiento.

"Sí, hay posibilidades de casamiento. Este año no, pero posiblemente el año que viene. Brenda me dijo que 'sí' entonces hay muchas posibilidades. Menos mal, porque se lo propusé en México, muy lejos y si me decía que no iban a ser unas vacaciones de mierda", empezó a contar Gonzalo en El Espectador, el ciclo que Ángel de Brito conduce por CNN Radio Argentina.

Luego, brindó algunos detalles de cómo sería la boda: "Me gustaría algo íntimo. Con Brenda nos conocemos hace muchísimo tiempo, nos conocimos trabajando. Y me gustaría que formen parte algunas personas, algunos colegas y otros que hacen otras cosas, que han sido parte de nuestra historia".

Y agregó, refiriéndose a los anillos que ya llevan puestos: "Capaz que los anillos de compromiso sean los mismos así amortiguamos gastos", finalizó, divertido.

¡Felicitaciones, chicos!

