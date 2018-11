Gonzalo Costa y su increíble cambio físico: bajó 75 kilos en 11 meses

Gonzalo Costa mostró en Instagram su impactante cambio físico luego del by pass gástrico al que se sometió hace un tiempo: ya bajó 75 kilos en 11 meses.





"11 meses. 330 días creo que son. O más o menos. Parece que fue ayer. Mentira. Todos los días que me despierto me acuerdo de aquel 1ero de diciembre donde crucé la barrera. "Si tu mano te deshonra, cortatela" y yo fue lo que hice. Me corté el estomago, me corté la deshonra. En ese instante en que me vi y comprendí que nadie podía ayudarme más que yo misma. Y mis santitos queridos. Y mis médicos. Y no estaba tan sola en esto como sentía. Un clamor afectivo y luego popular me hizo dar el paso. Dejar el sollozo y la nostalgia y dejarme abrazar", explicó en su posteo.



"Lucharla todos los días pero ahora es distinto porque a cada momento tengo que tomar una decisión saludable. Claro que perdí el pelo y la piel me quedó hecha jirones. No hay manera de perder 75 kilos (si, son 75 kilos desde que empezó todo esto) y que el banquete que me di dsd los 5 años sea gratis. Y el miedo, eso que siempre digo. El miedo paralizante y estúpido. La trampa que nos hace la adicción y la cabeza y que nosotros caemos rendidos. Y la excusa, esto es por los otros. Mentira. Es por uno que hay que hacerlo, si tanto quisiéramos al otro ya lo hubiéramos hecho antes. Cuidarse, protegerse, apoderarse. Empoderarse", añadió la transformista.



Y explicó: "Gracias si a todos los que me ayudaron antes y los de ahora también. Me opere en el @ocmiok del Dr Brasesco y me traté durante años con la Dra @anacascu Y esto no es nada fácil. Pero nada más complicado y sucio y vergonzante que dejarse morir todos los días. El mecanismo que armaba para matarme de a poco. Porque ni ese valor tenía para hacerlo de una vez y para siempre. Así de a poco pensaba que no se iba a notar. Idiota. Ilusa. Indigna". Y explicó:



"Bueno acá estoy. Saludable. Una oruga que quiso ser mariposa antes de morir. ¡Salud! Que dios me los bendiga y fuerza y adelante para los que la están luchando. Nadie mejor que yo puede decirles que acá si querer es poder. Que primero viene el deseo de estar bien y después la acción. El sábado festejo en el Maipo y es mi última función, a las 21hs y el domingo los veo en el teatro Metro d la plata para seguir...construyéndome. Que no es poco", finalizó.