Gonzalo Costa: "Tenía una obesidad que me iba a llevar a la muerte y a eso ya le gané"

"Hay que cuidarse. Cuando salís de la operación el espacio por donde pasa la comida es muy chiquitito y con los meses se va abriendo, ahora puedo comer más cantidad de comida", comentó la transformista.





"Si bien me cuesta procesar algunas comidas, todo lo que engorda para más fácil, entonces hay que estar más atenta que antes. Hay que hacer actividad física pero fundamentalmente concentrarse en una y eso es lo más complicado para el gordo".





"El cambio es de la cabeza y eso es lo que más cuesta, porque en la imagen corporal para mí yo estoy como antes. Y cuando hago la foto comparativa me doy cuenta que no estoy como antes", comentó.





Y consideró: "Me siento bien, plena, saludable, no me siento flaca porque no lo estoy. Estoy saludable, que es lo que quería estar".







"Ya no tengo riesgo de muerte por la obesidad como tenía y eso es lo importante, tener una vida saludable. Cuesta en pensar bien y vivir saludable pero mucho más cuesta pensar en comer todo el día para morirse".





"Nos vamos matando de a poco,y hablo de un peso extremo como tenía yo: 70 u 80 kilos más, no hablo de 20. Yo tenía una obesidad que me iba a llevar a la muerte y a eso yo le gané", cerró la actriz.