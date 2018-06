Gonzalo Bonadeo: "Que me vengan a correr de 'gorila' no me la banco, menos en una cancha de fútbol"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gonzalo Bonadeo fue víctima de una agresión en Rusia al finalizar el partido entre Argentina e Islandia, que terminó 1-1. fue víctima de una agresión enal finalizar el partido entre, que terminó 1-1.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Gonzalo quien relató cómo fue el repudiable episodio que vivió.





"Antes del partido estaba todo genial, la gente muy copada. Cuando termina el partido yo estaba ubicado en una tarima que utilizamos para trabajar y había mucha gente que cuando salía criticaba al equipo. En medio de ese montón había cuatro o cinco flacos que me putean y me dicen: 'Gordo gorila... Vos y tu viejo'; 'El dolar está a treinta y no dicen nada...'", comentó Bonadeo.

"Yo en ese momento estaba al aire y no los podía ver. Hasta que en un momento uno me tira una botella o un vaso y me pega en la nuca. Cuando me doy vuelta, la mayoría de la gente lo estaba puteando, lo identificaron y me lo marcaron: tenía una camiseta de Vélez con el número 10, era grandote y de unos 30 años o un poco menos", añadió. añadió.



"Lo que más me llamó la atención es que me puteaban muy sacados, como casi llorando en el grito. Yo no me tengo que hacer cargo de eso que me gritaron, viajaron a Rusia con el dólar a 25 y estaban en el Mundial. A mí me preocupa y no me gusta la inflación y no saber lo qué va a pasar, pero de ahí a hacerme cargo yo de esa situación no".





Y cerró indignado: "Se dicen infinidad de cosas en las redes y no me voy a manejar con eso (por el nombre y apellido del supuesto agresor que trascendió). Hasta no tener certezas de este tipo no entro en eso. Sí me pareció algo muy desagradable lo que pasó, no me lo merezco y mucho menos mi viejo, que en el 79 sacó en radio al aire a las madres de Plaza de Mayo. Que me vengan a correr de 'gorila' no me la banco, menos en una cancha de fútbol, no me banco la lógica barra".