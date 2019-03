Gonzalo Bonadeo denunció que un taxista le disparó a una mujer que conducía un Uber

Twitter, el periodista compartió un video en el que mostró un nuevo episodio de violencia. La mafia de los taxis está lejos de haberse extinguido luego de algunos operativos policiales que lograron desarticular a varios de sus integrantes. Este viernes, a través de su cuenta de, el periodista Gonzalo Bonadeo compartió un video en el que mostró un nuevo episodio de violencia.

Esta vez, la víctima fue Silvina, una conductora de Uber, a quien atacaron con un disparo que destruyó el vidrio de la luneta de su auto, frente al Hospital Militar Central en el barrio de Palermo.

"Anoche. Zona Luis Maria Campos. Palermo. Un señor se bajó de un taxi y le disparó un tiro al auto de una amiga (Silvina) que trata de bancar su casa (y a su hija Mia) laburando de chofer de Uber. No me expliquen lo que ya se. A LOS TIROS!!!! (Sicarios de redes, no leo mensajes)", publicó el cronista.

A pesar del pésimo momento que padeció y los daños provocados a su vehículo. Silvina no quiso asentar la correspondiente denuncia.

