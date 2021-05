Gonzalo Bonadeo bancó a Christian Martin y castigó a Germán Paoloski

El lunes se vio un fuerte cruce al aire entre Christian Martin y Germán Paoloski en "Sportscenter", por la pantalla de ESPN. El mismo se volvió tendencia en Twitter.

"Cris querido, gracias como siempre por estos minutos, cómo está la temperatura ahí en Manchester? Hace frío?", lo presentó al aire el conductor.

"Y por la paciencia de escuchar el debate interminable", retrucó el cronista desde Inglaterra, con tono molesto por esperar para salir al aire.

"A López no le cae bien Bielsa", le contestó Germán. "No, López no, te cantaban acá (se señalaba la cucaracha) que estaba esperando. No, a mí no", retrucó Martin.

"No, si no querés salir no salgas Chris, no pasa nada. No te quiero obligar. No podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo, es un programa de televisión", le marcó el conductor.

"No lo hicieron nunca, al contrario", contestó después con ironía el cronista. "Bueno listo, un abrazo Christian. Gracias eh. Qué bien, me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más a Christian Martin, hagamos eso, más fácil", terminó Paoloski la charla muy enojado.

Horas más tarde, Germán se refirió a lo que se vio al aire vía Twitter: "La verdad me sorprendió su reacción porque siempre tuvimos una excelente relación! Pero la definición de la rutina no la define él... abz!".

Tras este mensaje, el periodista aclaró desde Inglaterra: "Con Germán somos amigos hace años y tenemos la mejor onda. Lo de hoy parece haber sido un malentendido de horarios con la producción. Yo nunca intento armarle el programa a nadie, eso lo hace el productor. Abrazo grande @germanpaoloski".

Lo cierto es que Gonzalo Bonadeo, desde su ciclo radial por Club 94.7, salió en defensa del cronista, a quien describió como un “sin pulgas” y “gran compañero de trabajo”.

“La tele, en muchos casos se divide, cuando son productos periodísticos, en dos dictaduras, en la de los periodistas o en la de los productores”, señaló el periodista especializado en deportes.

Y agregó en su editorial de apertura: “Alejandro Romay decía que de las únicas personas de las que hay que sospechar en la tele es de las que se maquillan. Y algo de razón tenía. Pero también hay que sospechar de algo peor, que es de aquellos que creen que desde el control o desde su oficina se maneja todo”.

“Es muy berreta cuando un periodista o conductor le echa la culpa del fracaso de un programa a la producción. Estas cosas son compartidas. No hay vuelta que darle”, fundamentó Bonadeo.

Y contó que Christian Martin, su amigo “de hace muchos años, es un sin pulgas, tómalo o déjalo” fue “forreado y boludeado las 11 de la noche en plena pandemia, él en Manchester”.

Y cerró con ironía: “No me acuerdo cómo se llama, el que tuvo problemas con Christian… no me acuerdo, no me acuerdo”.

