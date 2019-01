Gonzalo Agostini le pidió perdón a su hermana Barbie Vélez por los mensajes a Fede Bal

Barbie Vélez y Fede Bal, el actor se puso de novio con Laurita Fernández y la pareja se fue de viaje a Las Vegas. Luego de la escandalosa ruptura deel actor se puso de novio cony la pareja se fue de viaje a Las Vegas.





Gonzalo Agostini, encariñado en aquella época con el hijo de Carmen Barbieri, comentó con buena onda las fotos que Fede tiró en Instagram y se armó un verdadero despelote. "Se te ve bien" y "te quiero", le había escrito el joven. , encariñado en aquella época con el hijo decomentó con buena onda las fotos que Fede tiró eny se armó un verdadero despelote. "Se te ve bien" y "te quiero", le había escrito el joven.

A casi dos años de aquel episodio, Gonzalo pasó por El Diario de Mariana y le pidió públicas disculpas a Barbie.

"Yo me equivoqué con mi hermana, la hice sufrir mucho con una publicación que hice y que explotó en todos lados", manifestó.

"Nunca había podido pedirles perdón públicamente. Realmente estoy arrepentido, no es algo lindo ponerse en contra de una hermana. En ese momento estaba muy confundido porque me llevaba bien con Fede y no había medido lo que había sufrido Barbie. Fue típico de nene arrebatado que hace las cosas sin pensar. Me equivoqué y lo asumo", agregó Gonzalo.

