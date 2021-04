Gonzalito Rodríguez la pasó mal por el coronavirus: "Estuve internado y bastante jodido”

Gonzalito Rodríguez reveló que estuvo veinte días internado en el Sanatorio Agote por el coronavirus.

El conductor explicó en diálogo con Teleshow cómo atravesó el cuadro de covid-19 que lo tiene recuperándose de una neumonía en su casa.

LEER MÁS: Tras la palabra de Mariano Martínez, Silvina Escudero también enfrentó los rumores de romance

“Pasé casi tres semanas internado. No llegaron a entubarme, pero estuve con bigotera todo el tiempo. Te la meten hasta el fondo y te quema la nariz. Sí me pusieron una máscara con oxigeno. Pasé varios días mirando el dedito para ver cuánto saturaba. Me sacaban el oxígeno y me bajaba a fondo. Pasé mucho miedo”, explicó Gonzalito.

Y enfatizó: “Es un bicho de mierda... Rarísimo. En la radio varios lo tuvieron pero a ninguno le pegó como me pegó a mi. Desde que me contagié hasta que empecé con síntomas pasó una semana. Ya pasaron unos días desde que salí del sanatorio y todavía me siento más o menos. Estoy al 60 por ciento. Sigo con neumonía”.

“Me trataron bárbaro. Son un muy buen equipo. Y están con la terapia a full, sin más camas. Estaban esperando que yo me fuera, para armar un nuevo sector de terapia”, asegura. Y antes de despedirse, reflexiona: “El virus no pudo conmigo. Me quiso llevar, pero acá estoy. Me faltaba una bocha para vivir. Ahora hay que arrancar de nuevo”, destacó el ex "CQC" sobre el personal médico que lo atendió.

LEER MÁS: El profundo dolor de Luis Majul: murió su mamá