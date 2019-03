González Oro y Eduardo Feinmann recordaron la pelea que tuvieron: "Terminamos a las trompadas y sillazos"

Oscar González Oro y Eduardo Feinmann compartieron varios años de trabajo en el ciclo radial de "El oro y el moro". compartieron varios años de trabajo en el ciclo radial de





"Debo Decir", América, ellos mismos se encargaron de recordar una pelea que tuvieron. Invitados al programa, ellos mismos se encargaron de recordar una pelea que tuvieron.





"Fueron 18 años de un largo matrimonio. Lo extraño, porque él me dejó", dijo el Negro Oro, entre risas. "Vos me dejaste", le contestó Feinmann, conductor de A24 y Radio La Red AM 910.





"Te habrá pasado que te preguntan si Feinmann es así como se muestra o es un personaje", le consultó Luis Novaresio a Oro.

feinmann oro 1 (1).jpg







Y González Oro le respondió: "Él (Feimann) tiene una imagen de duro pero lo rascás y adentro hay un tipo tan tierno como cualquiera, o más. Un tipo con el que he hablado de cosas muy personales y nos hemos peleado por cosas personales... Es un gran tipo".





Al ser consultado sobre los motivos de esa pelea, indicó: "Fue por una discusión en la radio. Me faltó el respeto y terminamos a las trompadas y los sillazos".





Y entre risas, Feinmann agregó: "Casi le parto la silla en la cabeza, fue muy divertido. Sucedió por una tontería pero, de todas formas, después estuvimos un año, en serio, literal, sin dirigirnos la palabra. Ni un 'buen día'".