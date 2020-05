Desde el Gobierno uruguayo aclararon si fue legal o no el viaje de Susana Giménez

Susana Giménez habló con Luis Novaresio en "Animales sueltos" y criticó el aislamiento obligatorio.

"La gente no puede estar encerrada 80 días", dijo la diva de los teléfonos y adelantó: "Si sigue la cuarentena en la Argentina me quedaré acá, porque estoy feliz".

"Salí porque pedí permiso para hacer la residencia y como tengo propiedades acá me lo dieron. Tenía que venir porque hace 3 meses que estoy encerrada. Venía de Estados Unidos y tuve la suerte de llegar a la Argentina. Ahora me vine a Uruguay porque tengo muchos animales, gente que trabaja para mi y tengo que pagar sueldos, Además, ya había hecho una 'sesentena' y me parece que está bien", explicó.

Y remarcó: "Si sigue la cuarentena en la Argentina me quedaré acá, porque estoy feliz y porque el programa no creo que lo hagamos. Yo soy ciudadana argentina y puedo volver".

Este miércoles, el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, brindó una entrevista al Canal 10 de ese país y sostuvo que “Susana Giménez ingresó de manera legal”.

Además, reveló que hace algunas semanas la conductora ya había solicitado el permiso para viajar, pero había sido denegado “porque no estaba en la condición reglamentaria”.

“'Cuál es el régimen? Pueden ingresar al Uruguay los uruguayos o los extranjeros con residencia, o trámite de residencia. Y en ese momento ella no lo tenía. Por eso hizo los trámites de residencia ante el Consulado Uruguayo en la República Argentina”, explicó Larrañaga y agregó que Susana y su hermano ingresaron “dentro de la norma establecida por el derecho uruguayo”.

El ministro del interior uruguayo también indicó que tanto la conductora como el cantante deberán cumplir con la cuarentena en su domicilio y aseguró que “se les hicieron los exámenes correspondientes de ingreso”.

Y enfatizó: “No sé lo que pasa en cuanto a la legislación argentina, pero esta señora (por Susana Giménez) ingresó al Uruguay de acuerdo al cumplimiento de todas las normas, como han ingresado muchísimos otros ciudadanos. No hay excepción porque se llame Susana Giménez”.