Gloria Fichera, ex novia de Suar en la época de "Pelito": "Me vino a ver al teatro con otra mujer"

Gloria Fichera, que fue novia de Adrián Suar en la época de "Pelito" hace muchos años, estuvo en "Incorrectas", América, y recordó una particular anécdota.

"No sé si llamarlo infiel, sí salía con chicas. Después con el tiempo me enteré. Una sola me enteré en ese momento. Me vinieron a ver al teatro juntos. Él estaba viviendo en mi casa hace tres años", explicó la actriz sobre ese romance.

Y agregó: "No me gusta decirlo porque soy reservada, esto ya se sabía y fue hace muchos años".

"Me entero en el saludo final en la sala cuando lo veo y estaban de la mano", comentó.

El video.