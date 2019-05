Gloria Carrá sobre la crisis económica: "La misma situación que vive el país, la vivo yo"

"Sex, viví tu experiencia" junto a Diego Ramos y gran elenco, Gloria Carrá dialogó con este portal sobre la situación financiera que afecta a la A días del estreno dejunto ay gran elenco,dialogó con este portal sobre la situación financiera que afecta a la Argentina y a los actores.





Al ser consultada sobre la falta de ficción en televisión, indicó: "No estoy mirando tele, no tengo mucho tiempo. Pero falta ficción y hay mucha gente sin trabajo". Y agregó sobre la dura realidad económica que se vive: "La misma situación que vive el país, la vivo yo. Hay gente que está peor y que no tiene dónde vivir, es un momento muy difícil y ojalá podamos cambiarlo".





"A todos nos pasa que hemos tenido que hacer recortes, o que cueste llegar a fin de mes. No podés estar pagando un servicio de muchísimo dinero y que no te quede para el óseo. El óseo también es importante, y cuando hablo de óseo es el salir a comer a algún lugar, de ir al teatro, ir a ver una banda o al cine. Eso es también importante y es lo primero que la gente recorta. Así que se siente en todos lados", destacó.





Sobre la obra producida por y dirigida por José María Muscari, que se estrenará el viernes 7 de junio en una sala de Palermo (Gorriti Art Center, Avenida Juan B. Justo 1617) y en donde las fantasías sexuales serán el gran tema en cuestión, Carrá manifestó: "Estoy muy contenta de estar en este espectáculo, estamos trabajando mucho y es una experiencia nueva también para mí. Es la obra más jugada, a nivel sexual, que me ha tocado hacer".





"Acepté porque tenía muchas ganas, me parece un desafío. Creo que es el momento de explorarse a uno mismo, de buscar sus deseos y de mostrar que las mujeres tienen sus deseos, algo que no está mal. Es un buen momento para hablar de eso. Tengo muchas ganas de jugar en esta obra", finalizó.





¡Mirá la entrevista completa con Gloria Garrá!

Por Juan Pablo Godino @juanpablogodino