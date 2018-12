Gloria Carrá: "Darthés me da asco, se tiene que ir a vivir a otro país"

Gloria Carrá fue contundente a la hora de hablar de la grave denuncia por abuso sexual que pesa sobre Juan Darthés y también pidió que hable Adrián Suar.

"No lo pude ver a él, pero sé que declaró que fue ella. Al principio tuiteó que eso no había pasado. Me da asco y pena, qué ser inmundo, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país", aseguró la actriz y cantante en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

En ese sentido, contó: "Como nos habrá pasado a muchas, estuve muy tomada por la situación, estuve muy angustiada porque me parece un hecho aberrante y tremendo. Me movilizó mucho porque yo estaba en ese programa y los conozco a todos".

Y agregó: "Nadie se imaginaba esto, de hecho cuando me preguntaban si tenía miedo de Darthés por mi hija, que iba a trabajar con él, yo decía que no. Ese es el problema de esta gente, que se enmascaran. Siempre dije que le creía a Calu porque cuando una mujer sale a denunciar por algo es. Las denuncias de las otras dos chicas se me pasaron, no las había visto".

Por su parte, aseveró que fue muy difícil escuchar a la jóven actriz: "El relato de Thelma me revolvió cosas, porque de mí abusó un productor cuando tenía 18 años y yo le decía que me conocía de chiquita. Pero una se paraliza tanto, te bloquea totalmente. Todavía hoy lo hablo en terapia".

Por último, lanzó: